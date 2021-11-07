في سياق التعاون بين البنك التجاري ومحافظات الكويت وكذلك الدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، قام البنك «التجاري» الكويتي بتوفير كوبونات من مكتبة جرير لعدد من طلاب وطالبات الابتدائي من عدة مدارس حكومية ومدارس التربية الخاصة (ذوي الهمم) في محافظة حولي. ويأتي هذا الدعم في إطار الترتيبات المسبقة مع المحافظة وانطلاقا من إيمان البنك بأهمية تقديم كل الدعم وسبل الرعاية لمدارس الكويت من أجل بناء جيل قادر على النهوض بمسؤوليته الوطنية. بدورها، أكدت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري أماني الورع حرص البنك على تقديم الدعم والمساندة للطلبة والطالبات في المدارس من خلال توفير هذه الكوبونات التي تهدف إلى توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية للطلاب وتساهم في إثراء معارفهم وذلك من أجل رفع مستوى التعليم الذي يساهم بدوره في تنمية المجتمعات.