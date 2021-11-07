أعلنت شركة عقارات الكويت والشركة التجارية العقارية عن استثمارهما المشترك في مشروع 501 First Residences، الواقع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وذلك بالتعاون مع المطور Aria Development Group، حيث أوضحا أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 172 مليون دولار.



ويمثل المشروع الجديد ثاني تعاون بين عقارات الكويت وAria Development، بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته الشركتان في مشروع Yotel Miami، أحد أسرع المشاريع مبيعا في المنطقة على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تم بيع كامل وحداته البالغة 233 وحدة خلال سنة واحدة، ومن المقرر اكتماله أوائل العام 2022.



ويتألف مشروع 501 First Residences السكني من 40 طابقا يضم 448 وحدة سكنية تتراوح ما بين وحدات الاستوديو بمساحة 400 قدم مربعة، ووحدات مكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدم مربعة، وحتى الآن تم حجز أكثر من 400 وحدة بمتوسط أسعار أعلى بنسبة 20% للقدم المربعة عما تم تحقيقه بالمشروع السابق.



وتعليقا على الاستثمار الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي «سعداء باستثمارنا في مشروع 501 First Residences مع شركة عقارات الكويت وAria Development، وكذلك دخولنا إلى سوق جديدة متطورة كسوق ميامي، الذي يعتبر أحد أسرع المراكز الحضرية نموا في العالم، حيث تحتل ميامي المرتبة المئوية الأعلى بين المدن الأميركية من حيث نمو الوظائف».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال جاسم البحر «متحمسون للدخول مرة أخرى في القطاع السكني بسوق ميامي، والتعاون مع الشركة التجارية العقارية، صاحبة السجل الحافل بالإنجازات. إن النمو القوي في المنطقة التجارية المركزية في ميامي، جنبا إلى جنب مع الجهود المستمرة والمقدمة من فريق التطوير والمبيعات في المشروع، وفر لنا ارتياحا كبيرا تجاه مشروع 501 First Residences، ليؤكد على الاستمرار في البناء على نجاحاتنا السابقة في هذا السوق».