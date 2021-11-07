علي معرفي: نتائج البنك في 9 أشهر تؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق نمو وأرباح مستدامة

نواصل استثمارنا بتحديث خدماتنا الرقمية وتنمية قدرات موظفينا وتقديم حلول مبتكرة

خالد السلاوي: النتائج الإيجابية تعكس نهج البنك المتوازن.. ونجاح إستراتيجية النمو

قوة ومرونة فريق العمل إحدى ركائز نجاح البنك.. وترجمة إستراتيجيته لنتائج ملموسة

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن تحقيق نتائج مالية ممتازة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.



وقال البنك في بيان صحافي، إن أبرز النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك، تتمثل في ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليصل إلى 52.4 مليار جنيه، وارتفاع في صافي الدخل من العائد بنسبة بلغت 14% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



كما شهد إجمالي ودائع العملاء في البنك زيادة ملحوظة بنسبة 35% ليصل إلى 45.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 33.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، فضلا عن نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 10% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 23.9 مليار جنيه.



وبنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021، حقق البنك أرباحا قبل الضريبة بلغت 944 مليون جنيه، وشهد صافي الربح بعد الضريبة نموا بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020 ليصل إلى 616 مليون جنيه.



نمو مستدام



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر، علي معرفي: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث التزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام مبني على علاقات وطيدة مع عملائنا، وعلى الرغم من التحسن الذي تشهده الآفاق الاقتصادية فإننا مازلنا نشهد تحديات اقتصادية بالغة، ولكننا تمكنا من تحقيق أرباح مستدامة بفضل قوة الميزانية العمومية للبنك والأداء المتميز الذي أداه فريق العمل، وفي ظل استمرارنا في التقدم في رحلتنا نحو نهج الخدمات المبسطة والتحول من أجل النمو».



وأضاف: «مازلنا نواصل استثمارنا في تحديث خدماتنا الرقمية وتنمية قدرات موظفينا، مما يمكننا من التعامل بمرونة وسرعة لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها السوق المصرفي. وهو ما يجعلنا على استعداد تام لتقديم حلول مصرفية حديثة مبتكرة للعملاء وخدمات عالية المستوى».



وتابع معرفي، بالقول: «أود في هذا الإطار أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام، وقد مكنتنا تلك الجهود من تجاوز معدلات النمو المستهدفة في السوق، ونتطلع إلى الاستمرار معا في هذا المسار الناجح».



نهج متوازن



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، خالد السلاوي: «النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام تعكس نهج البنك المتوازن وتؤكد التزامه التام بتقديم أفضل دعم لجميع القطاعات المعنية من عملاء وموظفين ومساهمين في ظل هذا المناخ المحلي والإقليمي المليء بالتحديات، كما أن ما تشهده القوائم المالية للبنك من تقدم ملحوظ ومعدلات نمو متميزة على كافة المؤشرات المالية، تؤكد نجاح استراتيجية النمو الطموحة التي انتهجها البنك منذ بداياته والتي جعلتنا اليوم قادرين على تحمل ضغوط السوق وتقلباته ومواصلة تعزيز مكانة البنك الأهلي الكويتي - مصر في القطاع المصرفي المصري».



وأضاف السلاوي: «إحدى الركائز المحورية لنجاح مصرفنا يتمثل في قوة ومرونة فريق العمل الذي نجح في ترجمة استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام لدعم جميع شرائح العملاء من خلال سرعة طرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم. وأود في هذا الإطار أن أتوجه بالشكر إلى جميع العاملين بالبنك على عملهم الدؤوب وتحملهم المسؤولية خلال الفترة السابقة، وكذلك أتوجه بالشكر والامتنان إلى البنك المركزي المصري على توجيهاته ودعمه المتواصل للقطاع المصرفي».



دعم الشمول المالي



جدير بالذكر، أن البنك الأهلي الكويتي - مصر مازال ملتزما بدعم الشمول المالي ويواصل التعاون عن كثب مع البنك المركزي المصري، من خلال تبني وطرح المبادرات الرائدة والمؤثرة لنشر الوعي حول الثقافة المالية وتزويد الفئات السكانية غير المتعاملة مع البنوك بالمبادئ الأساسية اللازمة تشجيعا لها على استخدام الخدمات المصرفية.



وفي إطار هذه المبادرات يحظى العملاء بمزايا تشجيعية مثل فتح حسابات مصرفية من دون رسوم والحصول على بطاقات خصم مباشر مجانية فور فتح الحساب، كما طرح البنك منتجات وخدمات تلبي احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع توجه الدولة، وذلك من خلال تقديم كل الدعم لهذا القطاع المؤثر في النمو الاقتصادي لدفع عجلة الازدهار على النحو الأمثل.