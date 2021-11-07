غادر وفد النادي الكويتي الرياضي للصم، لإقامة معسكر تدريبي خارجي خلال الفترة من 8 -14 الجاري، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم الأولى للسباحة للدورات القصيرة للصم والتي يستضيفها جليفيس في پولندا خلال الفترة من 15 -20 نوفمبر.



ويترأس الوفد أمين السر العام أنور الحربي، وأمين السر المساعد ضيدان الشمري وعضو مجلس الإدارة أنور محمد سلطان وعبدالعزيز الكندري مدير النادي الكويتي الرياضي للصم ومترجم لغة الإشارة، فيما ضم الوفد الفني مساعد المدير الفني فالح الهبيدة والمدرب نواف الخطاف ومساعده أحمد الغيث واللاعبين المشاركين.



وفي هذا الصدد قال رئيس الوفد أنور الحربي: «متفائلون بمشاركتنا في البطولة ونراهن على مواهب لاعبينا، مؤكدا أن اللاعبين يتمتعون بصحة بدنية وجسدية ونفسية عالية من أجل المنافسة وتحقيق إنجازات لرفع اسم الكويت».



وقد حضر توديع الوفد المغادر إلى پولندا بمطار الكويت رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري وعضو مجلس الإدارة راشد العازمي ورئيس اللجنة الرياضة خالد المطيري برفقة المنسق الإعلامي خالد هلال العنزي.