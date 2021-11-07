اقتنص الفارس أحمد العناز لقب بطولة نادي المسيلة لقفز الحواجز، وهي البطولة المحلية الرابعة في الموسم الحالي 2021-2022، في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن قدره 43.93 ثانية بدون أخطاء، تلاه عبدالله العوضي وخالد الخبيزي وغازي الجريوي وعلي الخرافي، وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم.



وقال الميلم في تصريح صحافي ان هذه البطولة هي النسخة الرابعة من المسابقات المحلية التي تقام بالتناوب في أندية الفروسية وأول بطولة باسم نادي المسيلة في الموسم الحالي، كما شهد النادي استضافة بطولة نادي السكب الأسبوع الماضي.



وأضاف أن هذه البطولات الحالية خير إعداد للفرسان للبطولات الكبرى التي تقام خلال الفترة المقبلة وتستمر فعالياتها ليومين وثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الجهد والإعداد اللذين قام بهما الفرسان خلال المعسكرات الصيفية أتيا بثمارهما في البطولات الحالية.



وبين أن الإقبال أصبح كبيرا في مختلف الفئات العمرية بداية من الفئات المبتدئة وصولا إلى الفرسان الكبار، لكن الملاحظ بصورة جلية هو الإقبال الكبير في الفئات العمرية الصغيرة وهناك فرسان جدد ما يبشر بمستقبل مميز للفروسية الكويتية.



وفي باقي الأشواط، تمكنت الفارسة نادية المطوع من تحقيق المركز الأول على ارتفاع 110 و120 سم، فيما خطف الفارس محمد كرم المركز الأول على ارتفاع 100 سم.



وفي شوطي الفئة المبتدئة على ارتفاع 60-80 سم بمشاركة نحو 100 فارس وفارس نجح عدد كبير منهم في تخطي الحواجز دون أخطاء.