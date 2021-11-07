أسامة المنصور



باتت جهود الجمعية العمانية للسيارات قياسيا جديدا للإنجاز حيث تمكنت من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم نسخة أخرى من البطولة الإقليمية رغم تداعيات جائحة كورونا، إذ تستعد لاستضافة النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج «كأس الأمم» خلال الفترة من 16 إلى 20 الجاري. وسبق لعمان أن نجحت في تنظيم النسخة الافتتاحية من البطولة في فبراير 2020، واليوم تجدد الاستضافة التي تستمر على مدار 5 أيام من خلال مشاركة أكثر من 260 متسابقا يمثلون 19 دولة بما في ذلك الدولة المضيفة عمان، وهي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، اليمن، سورية، مصر، الجزائر، الأردن، تونس، فلسطين، المغرب، تركيا، ليبيا، قبرص، لبنان وموريتانيا.



وسيتنافس المشاركون من خلال فئات تتضمن روتاكس ماكس، مايكرو ماكس ميني ماكس، جونيور ماكس، جينيور ماكس، دي دي 2 ودي دي 2 ماستر، إذ ستغطي هذه الفئات من السباقات جميع الفئات العمرية للسائقين المشاركين بالبطولة من عمر 8 سنوات فما فوق.



الجدير ذكره أن اليوم الأول سيكون موعدا للتسجيل وسيتبع ذلك يومان للتدريبات مع حفل الافتتاح الرسمي الذي سينطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت سلطنة عمان، أما يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر فسيكون مخصصا للتصفيات المؤهلة للسباق الرئيسي يوم السبت الذي سيشهد حفل الختام.