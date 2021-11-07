الوزير ناقش إمكانية استضافة بطولات عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية وتأهيل لجان مختصة لذلك

بوخمسين أكد حرص النادي على التعاون مع الوزير والحكومة لتنفيذ رؤية وتوجيهات الأمير لتطوير الرياضة

استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في مكتبه الخميس الماضي وفد النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية برئاسة عماد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي يرافقه عيسى حمزة أمين السر العام وفؤاد ابوعرجه المدير الفني للنادي وعضو النادي بطل الشرق الأوسط للراليات مشاري الظفيري.



وقد قدم بوخمسين شرحا تفصيليا للوزير عن مشاركات وإنجازات النادي منذ تأسيسه سنة 2019 والبطولات المحلية والدولية التي قام النادي بتنظيمها، كما قدم شرحا عن أسباب تأجيل رالي الكويت الدولي الذي كان من المقرر تنظيمه هذا الشهر.



وقد أشاد الوزير المطيري بإنجازات النادي وبقرار تأجيل الرالي، مؤكدا حرصه على استمرار رعايته لرالي الكويت الدولي في مارس المقبل، كما طلب أن يتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن النادي والهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام والهيئات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتسهيل إقامة الرالي الدولي والتغلب على كل المعوقات التي قد تعيق تنظيم الرالي الدولي للخروج بالرالي بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة الكويت الدولية.



كما ناقش المطيري إمكانية استضافة بطولات عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية في الكويت، حيث أشار إلى ضرورة تأهيل لجان مختصة من كافة الهيئات الحكومية من أجل تسهيل استضافة البطولات العالمية وتذليل كافة المعوقات أمامها.



بدوره، أشار بوخمسين إلى استعداد النادي لاستضافة مثل هذه البطولات في الكويت والتعاون مع كافة الجهات الرسمية في الدولة من أجل إنجاح هذه الاستضافات لاسيما أن الكويت كانت سباقة في المنطقة العربية بتنظيم بطولات رياضة السيارات. وأشار إلى أن إدارة النادي تربطها علاقة وثيقة مع الاتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية. واستمع وفد النادي باهتمام شديد لآراء ومقترحات الوزير المطيري النابعة من حرصه على تطوير الرياضة في الكويت، حيث أثنى بوخمسين على ما قدمه الوزير من آراء، مشيدا بمواقفه وحرصه على دعم الشباب الرياضي الكويتي، كما عبر عن حرص مجلس إدارة النادي على التعاون مع الوزير ومع الحكومة الرشيدة لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لتطوير الرياضة في الكويت. من جهة اخرى، أشاد المطيري بعضو النادي بطل الشرق الأوسط للراليات مشاري الظفيري وهنأه على الإنجازات التي حققها.



وفي نهاية اللقاء، قدم عماد بوخمسين للوزير المطيري هدية تذكارية عبارة عن خوذة نادرة من الاتحاد الدولي للسيارات تحمل تواقيع رئيس الاتحاد الدولي وعدد من أبطال رياضة السيارات العالميين، فيما قدم الوزير المطيري درعا تذكارية لوفد النادي.