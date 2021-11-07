الغردقة - ناهد إمام



اختتم مؤتمر «الاستثمار العربي - الأفريقي والتعاون الدولي» الشباب العربي - الأفريقي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب فعالياته بالغردقة امس، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجموعة من الوزراء المصريين وبحضور وفود من عدة دول. وشهدت الجلسة الختامية تكريم د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، لجريدة «الأنباء»، وقامت بتسلم التكريم الزميلة ناهد إمام بحضور ياسمين عبدالرحمن رئيس لجنة الشباب باتحاد المستثمرات العرب. وفي نهاية الجلسة الختامية، أعلنت د.هدى يسي عدة توصيات، جاء فيها ما يلي:



1 - إرسال برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد النهضة الاقتصادية بالبلاد وداعم المرأة المصرية والعربية والأفريقية في كافة المحافل الدولية.. كما يتم رفع توصيات المؤتمر إلى فخامته.



2 - الانتهاء خلال يومين من خطوات تأسيس الشركات الجديدة لإقامة المشروعات الرياضية مجموعة MMF والسياحة الفنية العملاقة والمشروعات الصناعية التي تم الاتفاق عليا بشراكات مصرية - أميركية - كونغولية - لبنانية - إسبانية والعمل على تنمية ثقافة التحول الرقمي لدى النشء منذ الصغر بالمدارس ودعم الابتكار وريادة الأعمال.



3 - التوجه للتعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية الصحية تفعيلا لمبادرة الاتحاد، المدارس الذكية المعززة للصحة والصديقة للبيئة لدعم الأسرة المصرية.



4 - إطلاق منصة عربية على الإنترنت للتبادل التجاري والاستثماري بين المستثمرات والمستثمرين العرب والأفارقة تحت مظلة الاتحاد.