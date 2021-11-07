قالت وسائل اعلام سورية محلية ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خصصت ليترا واحدا من الزيت النباتي لكل عائلة شهريا تحصل عليه عبر الـ «بطاقة الذكية».



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الوزارة بدأت أمس بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية بسعر 7200 ليرة سورية وذلك في مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة.



وأوردت أن عدد البطاقات الالكترونية المفعلة 4 ملايين بطاقة.



وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قال في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي إنه ستتم زيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة، مبينا أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها، حيث ان هناك عددا من العقود لتوريد الزيت قريبا.