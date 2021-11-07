بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المستشفيات الحكومية بولاية ماهاراشترا وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المستشفيات الحكومية بولاية ماهاراشترا وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بإحدى المحطات في مدينة فريتاون وأودى بحياة عشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بإحدى المحطات في مدينة فريتاون وأودى بحياة عشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



إلى ذلك، نعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 45 عاما ووارى جثمانه الثرى في الساعة 9 من صباح امس.



إنا لله وإنا إليه راجعون.



هواتف التعازي (رسائل نصية):



الرجال: 99664339



النساء: 99873995.