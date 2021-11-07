القاهرة - ناهد إمام



قامت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي مي عبدالحميد، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق م. صلاح حسن، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن م.كمال بهجات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمواقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمنطقتي الـ 800 فدان وغرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم رئيس جهاز المدينة م.محمد عبدالمقصود، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشملت جولة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومرافقوها، تفقد المواقع المختلقة للمرحلتين الثالثة والرابعة من عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، حيث اطلعت على بعض نماذج تشطيب عدد من الوحدات السكنية والعمارات، وأثنت على تقدم الأعمال ومواصفات وجودة التشطيبات.



وأشارت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه جار تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة لتلبية الطلب على السكن، وتتضمن 24888 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين منخفضي الدخل بتكلفة تجاوزت الـ6 مليارات جنيه، ومتوسط نسبة إنجاز نحو 75%؜، كما تم البدء في تنفيذ 9960 وحدة سكنية نموذج 90 م٢، و432 وحدة سكنية نموذج 75 م٢ ضمن المرحلة الخامسة من المشروع بنسب إنجاز متقدمة، بتكلفة تصل إلى 2.8 مليار جنيه.



وشددت مي عبدالحميد، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من المراحل المختلفة بالمشروع، حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.



من جانبه، أكد م. محمد عبد المقصود، جاهزية 576 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين للتسليم للحاجزين، وجار الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة أخرى بالمرحلة الرابعة بالمشروع، ومتوقع الانتهاء منها في نهاية ديسمبر المقبل بمنطقة الـ 800 فدان.