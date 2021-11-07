الشارقة - موفد«الأنباء»:



يوسف غانم



لأن القراءة والإبداع يشكلان محركا فاعلا وقويا في تطور المجتمعات والشعوب كان حرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على أن يكون منارة تهدي عقول أولياء الأمور الحائرة والباحثة عن منصة تغرس في نفوس وعقول أطفالهم حب الاطلاع، لجعلهم قراء متمرسين وأصدقاء للكتاب بمختلف أشكاله وأنواعه، حيث يوفر المعرض سنويا العديد من الكتب والسلاسل التعليمية والأدوات الكفيلة بخلق علاقة ودية بين الطفل والكتاب، في خضم هيمنة الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على المشهد، والابتعاد عن القراءة الحقيقية.



وعن ذلك تقول الناشرة وصاحبة مشروع «قوس قزح» موزة الدرمكي: ان معرض الشارقة للكتاب يحظى بمكانة كبيرة، لهذا حرصت على المشاركة وتقديم شيء جديد لأطفالنا، يلفت انتباههم ويجذبهم، عبر الكتب التفاعلية المبتكرة، التي تجعل الطفل يستشعر الكتاب بحسه، وليس فقط التعامل المادي الجامد معه، حيث وفرنا الكتب الورقية المدمجة بنظام (4 دي) و(3 دي)، التي تتميز بوسائلها القادرة على تشكيل علاقة تفاعلية مع الطفل تحفزه على تطبيق ما يقرأه، إلى جانب الكتب المتخصصة والتي تستهدف على سبيل المثال الأطفال الذين يعانون من التوحد، والمكفوفين، وذوي الهمم».



وأضافت الدرمكي: المعرض يوفر أنواعا متعددة من كتب الأطفال، ولذلك لا بد من استغلال الفرصة من قبل أولياء الأمور لتحفيز أطفالهم واصطحابهم لزيارة هذا الحدث، فولي الأمر هو القدوة الأولى للطفل، والطفل يتعلم أساسا بالقدوة، لذا فإن المنصة موجودة وتتمثل بهذا المعرض، والآن الدور يقع على عاتق الأهل وأولياء الأمور، لصنع الفارق في علاقة أطفالهم بالكتاب والقراءة.



بدوره، وصف مدير عام دار كريديه للطباعة والنشر والتوزيع هاني كريديه، المعرض، بالبوابة الأكبر والفرصة الأنسب للوصول إلى القارئ العربي بشكل عام، والأطفال على وجه الخصوص، وذلك انطلاقا من حجمه ودوره في المنطقة، لافتا إلى أن إقبال الأطفال وأولياء الأمور على الكتب المطبوعة يشهد نموا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعد صحوة من الآباء والأمهات تجاه أطفالهم، إلى جانب دور المعارض في نشر ثقافة القراة بين الأجيال الجديدة.



وأشار كريديه إلى أن تنوع الكتب الموجهة للأطفال في المعرض يعد مصدر قوة وعامل جذب وتحفيز لهذه الفئة على القراءة والاطلاع على مختلف الأدوات والوسائل الداعمة والمتوافرة في المعرض، فاليوم نجد كتبا مختصة بالقصص التفاعلية، وأخرى بالأنشطة العلمية، والكتب الصوتية والمصحوبة بالفيديو عبر وسائل متنوعة، وغيرها، وكل هذه الأنواع والوسائل من شأنها أن تحول اهتمام الطفل من القراءة العابرة عبر الوسائل الرقمية، إلى القراءة المتعمقة والمتخصصة عبر الكتب المطبوعة.



وإلى جانب هذا التنوع الذي يوفره المعرض لمختلف فئات الأطفال، يبرز أيضا دور ورش العمل التفاعلية، التي تجمع بين القراءة والتطبيق، وتضع الأطفال في بيئة خصبة ومساعدة للتعلق بالقراءة التطبيقية، ليشكل الحدث بذلك منصة فريدة، قادرة على صنع أطفال قراء ومثقفين، يسهمون في تحقيق تنمية مستدامة على صعيد القطاع الثقافي في منطقتنا العربية بشكل عام.