أكدت وسائل إعلام عراقية تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقصف بصاروخ وإصابة الكاظمي بشكل طفيف إضافة إلى إصابة عدد من أفراد حراسته في الهجوم. ويأتي ذلك في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومجموعات احتجت على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن خسارة كبيرة للأحزاب الموالية لإيران، وقبيل إعلان مفوضية الانتخابات العراقية نتائج الطعون بالانتخابات والمرتقبة خلال ساعات.

من جهته، وصف الإعلام الأمني العراقي العملية بأنها "محاولة اغتيال فاشلة" لرئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها تمت من خلال استخدام مسيّرة.

إلى ذلك، غرد الكاظمي على حسابه في تويتر مؤكداً أنه بخير وداعياً ل"ضبط النفس".