توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة لنهار اليوم الأحد، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبروده وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 31 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.