دعا النائب د. محمد الحويلة مقرر اللجنة التعليمية وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاجراءات للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة لاستكمال دراستهم من خلال فتح الملفات والتصديق مع العلم ان كثير منهم لديهم احكام قضائية تؤيد موقفهم.

وأضاف الحويلة ان الشباب هم الاستثمار الحقيقي والدائم لأي بلد فتلك الشريحة تدرس على نفقتهم الخاصة ولا تكلف الدولة شيء ولا تحصل على مساعدة مالية لتغطي تكاليف الدراسة في الخارج، أو من خلال البعثات الداخلية، فالعلم الذي يحصلون علية سيعود بالنفع على المؤسسات التي يعملون ويكون هذا العلم رصيدًا تنمويًا تستخدمه الدولة في مسيرتها التنموية نحو التقدم والارتقاء لكون العلم الدافع الحقيقي نحو تقدم الامم وتطورها.

وأكد الحويلة أن هذا الموضوع سيتم طرحة في اللجنة التعليمية لمعالجة أوضاع الدارسين على نفقتهم الخاصة، سواء في الكويت أو في خارج الكويت تقديرًا وتشجيعًا لهم على بذل الجهد والاجتهاد للحصول على الشهادات العليا في مختلف التخصصات ولدعم ابنائنا الطلبة ودفعهم لزيادة تحصيلهم العلمي.