وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: قد أصدرت الدكتورة رنا الفارس خلال توليها وزارة الدولة لشئون الإسكان عام 2020م قرارات بإنهاء عقود بعض الوافدين ممن تجاوز سن 60 عام فأعلي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي؟

1- صورة ضوئية من قرارات انهاء الخدمات الخاصة بالوافدين خلال الفترة من 2019م حتى تاريخه؟

2- صورة ضوئية من قرارات تعيين الوافدين بالوزارة خلال الفترة من 2019م حتى تاريخه؟ مع بيان المؤهل والوظيفة المعيين عليها، وقيمة الراتب الشهري.

3- مدى صحة إعادة تعيين وافد قد سبق انهاء خدماته بمسمي وظيفي (كبير اختصاصين) مما يزيد عمره عن الـ 70 عام مرة أخرى وبراتب موازي لراتبه السابق البالغ الف وسبعمائة دينار؟ وكم استلم هذا الموظف من حوافز ومكافآت منذ إعادة تعيين حتى تاريخه.

4- يرجى تزويدي بالمكاتبات مع ديوان الخدمة المدنية والردود بشأن طلب اعادة تعيين وافدين سبق انهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع وافدين جدد بالتعيين المباشر أو بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى، أو من خلال الندب او التكليف سواء براتب أو بمكافأة.