مريم بندق

علمت " الأنباء" ان مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا استثنائيًا عند السابعة مساء اليوم لاعتماد مشروع مرسوم العفو الذي يتضمن اسماء المشمولين بالعفو.

و كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، عن أن مشروع مرسوم إعفاء بعض المشمولين بالأحكام القضائية الذي يعتمده مجلس الوزراء اليوم سيعمل به من تاريخ الصدور وليس من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويعتمده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فور صدوره من مجلس الوزراء وتتم إحالته إلى القيادة السياسية وليس إلى مجلس الأمة باعتباره عفوا خاصا يصدر بمرسوم ، وليس عفوا شاملا يصدر بقانون.

وكشفت المصادر أيضا عن أن مشروع المرسوم يتضمن أسماء المشمولين بالعفو وعددهم ، و لا ترفق به البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو ، لافتة إلى ان صياغة مرسوم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقالت المصادر ان مشروع مرسوم العفو لا يتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد ، والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.