9 مليارات دينار أنفقها المواطنون والمقيمون خلال 3 أشهر فقط.. بالتزامن من إنهاء القيود المفروضة لمواجهة «كورونا»

مصطفى صالح

سجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال أول 9 أشهر من 2021 قفزة بنسبة 37.4% وبقيمة كبيرة بلغت 6.7 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي إنفاقهم بالفترة بين يناير وسبتمبر 2021 نحو 24.6 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بإنفاق 17.9 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن هذا الإنفاق تم عبر المدفوعات الإلكترونية والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي بالإضافة الى نقاط البيع، وذلك داخل وخارج الكويت، وقد سجل الربع الثالث من العام الحالي (الفترة بين يوليو وسبتمبر 2021) أعلى قيمة لإنفاق المواطنين والمقيمين، حيث بلغت نحو 9 مليارات دينار في 3 أشهر فقط.

وتتزامن هذه القفزة الكبيرة في إنفاق المواطنين والمقيمين مع عودة الحياة لطبيعتها وإنهاء القيود المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وذلك منذ بداية العام الحالي، علاوة على إعادة فتح مطار الكويت لتشغيل الطيران التجاري مع غالبية الدول خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2021.