أعلنت شركة ألعاب الكمبيوتر الأمريكية نيانتك اعتزامها وقف تشغيل لعبتها هاري بوتر: السحرة متحدون التي تعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز على غرار لعبة بوكيمون جو ، بنهاية شهر كانون ثان/يناير المقبل.

وقالت الشركة إنها قررت حذف اللعبة من متجري التطبيقات آب ستور التابع لشركة آبل وجوجل بلاي يوم 6 كانون أول/ديسمبر المقبل، على أن تغلق اللعبة رسميا يوم 31 كانون ثان/يناير .2022

وأضافت الشركة في رسالة عبر الإنترنت "لا تستهدف كل الألعاب البقاء إلى الأبد... هدفنا من هاري بوتر: السحرة متحدون كان نقل العالم الخيالي للسحر إلى حياة ملايين اللاعبين الذين يخرجون من المنازل ويستكشفون الأحياء التي يعيشون فيها".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نيانتك أطلقت اللعبة هاري بوتر: السحرة متحدون في 2019 بعد النجاح الضخم للعبتها السابقة بوكيمون جو ، التي تعتمد أيضا على تكنولوجيا الواقع المعزز.

وتضع لعبة هاري بوتر اللاعبين في مواجهة مع محترفي السحر الأسود والوحوش السحرية لإنقاذ الشخصيات المحبوبة الموجودة في سلسلة كتب هاري بوتر، من الكارثة وهي عبارة عن حدث غير مفهوم ينشر العناصر السحرية في مختلف أنحاء العالم.

ويتجول اللاعبون في بيئتهم الفعلية ويلقون بالتعاويذ في مناطق محددة للقضاء على السحر الأسود وإنقاذ الشخصيات الطيبة وفق أنماط محددة على هواتفهم الذكية.

ورغم أن هذه اللعبة لم تصل إلى نجاح لعبة بوكيمون، تقول شركة نيانتك إن ملايين الأشخاص حول العالم يلعبونها.