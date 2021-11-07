أظهرت بيانات اليوم الأحد أن أسعار المعكرونة سريعة التحضير في كوريا الجنوبية زادت بأسرع وتيرة منذ نحو 13 عاما الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من أن مثل هذه الزيادات الحادة في الأسعار قد تزيد من الضغوط التضخمية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري، ارتفع سعر المكرونة سريعة التحضير، التي تعرف باسم "راميون" باللغة الكورية، بنسبة 11% في تشرين أول/أكتوبر على أساس سنوي.

ويعد ارتفاع الأسعار هو الأكبر منذ شباط/فبراير 2009، عندما ارتفع السعر بنسبة 3ر14% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة الحادة بعد أن بدأ صانعو المعكرونة الرئيسيون في كوريا الجنوبية، بما في ذلك شركتي نونجشيم وساميانج فودز، في رفع أسعار منتجاتهم في آب/أغسطس بسبب زيادة تكاليف شراء الطحين والمواد الرئيسية الأخرى.

يشار إلى أن المعكرونة سريعة التحضير هي واحدة من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها بشكل متكرر في كوريا الجنوبية لأنها رخيصة وسهلة الطهي. وتراقب الحكومة عن كثب تحركات أسعارها لأن رفع الأسعار قد يؤدي إلى ضغط تصاعدي على التضخم.

وفي تشرين أول/أكتوبر، قفزت أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 2ر3% مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع معدل في ما يقرب من عقد من الزمان. وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي، وهو 2% لهذا العام.