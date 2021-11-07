اعتبرت الفنانة منة فضالي أن حكاية (سكر مر) من مسلسل (ورا كل باب) ، والتي بدأ عرضها أمس السبت، تجربة جديدة ومميزة ، تضم مجموعة كبيرة من الفنانين الرائعين .

ونشرت الشركة المنتجة اليوم /الأحد/ جزءا من الحلقة الأولى من الحكاية، وكتبت "زينة بتراقب ياسين وشكلها ناوية له على نية" ، حيث ظهرت فضالي (زينة) وهي تذهب إلى زوجها ياسين الذي يمتلك مطعما وبدا مرتبكا وغير طبيعي بسبب وجودها في المطعم .

وقالت منة فضالي إن هذه الحكاية تجربة مختلفة بالنسبة لها ، والجمهور سوف يراها في دور مختلف لأن شخصية "زينة" التي تجسدها ضمن الأحداث استفزتها.

ولاقت منة إشادات من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وأنهالت عليها التمنيات بالنجاح والتوفيق ووصفوا دورها بـ "الرائع".

وتتناول الحكاية كيفية التعامل مع الظروف ومعاناة الأمهات اللاتي يعاني أبنائهن من مرض ما، ومواجهة الضغط النفسي عليهن وكيفية تخطيهن للمواقف الصعبة.

حدوتة " سكر مر " هي العاشرة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، ويشارك في بطولتها فريال يوسف ، ومراد مكرم ، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام.