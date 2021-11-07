تختبر منصة تداول العملات الرقمية كوين بيز حاليا خدمة جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك فيها وتداول العملات الرقمية بيعا وشراءً وتحويلا بدون دفع رسوم تداول على كل معاملة.

وقالت الشركة المشغلة للمنصة إن الخدمة الجديدة ستلغي الرسوم على المعاملات.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة كوين بيز القول في بيان إن "العملاء سيكون لديهم القدرة على شراء وبيع وتحويل العملات الرقمية على منصة كوين بيز دون دفع رسم كوين بيز لكل معاملة (مع استمرار فرض رسوم الاشتراك في المنصة) .

وأضاف قائلا إنه حتى الآن مازلنا في المراحل الأولى لذلك فإن كل شيء بشأن تجربة المنتج المستقبلي سيتحدد على أساس رد الفعل الذي نحصل عليه من مستخدمينا".

كان موقع "ذا بلوك" على الإنترنت قد أشار في وقت سابق إلى أن الخدمة الجديدة تسمى "كوين بيز وأنها"تشمل خصائص مثل حماية إضافية للحساب "ودعم الأولوية عبر الهاتف"