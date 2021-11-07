في احد أسواق فرانكفورت، يؤكد الشاب سيمون فيندلاند الأب لتوأمين، أنه يشعر بقوة بالتضخم المتسارع في ألمانيا بينما أعلنت الشركة التي تزوده الكهرباء زيادة في أسعارها "بمقدار الضعف".

وفي منزله في المدينة حيث يبحث عن مسكن أوسع بعد ولادة التوأمين، تشير زوجته لينا فيندلاند إلى إنها "تواجه ارتفاع أسعار المساكن" الذي يثير "بعض الخوف".

وقال سيمون الذي كان مع أحد الرضيعين البالغين من العمر ثلاثة أسابيع يغطيه معطفه "لا نعرف إلى أين سيقودنا كل هذا".

ومن الطاقة إلى الفواكه والخضر والإيجارات وغيرها، تسجل الأسعار في ألمانيا ارتفاعا كبيرا كما هي الحال في معظم الدول الأوروبية، نتيجة تضخم يقترب من 5 في المئة بوتيرة سنوية، وهذا لم يحدث منذ حوالى ثلاثين عاما.

لذلك، تهاجم الصحف الشعبية البنك المركزي الأوروبي الذي ينظر في ألمانيا تقليديا إلى سياسته المتمثلة بإبقاء معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها - لدعم الاقتصاد - على أنها سبب لارتفاع الأسعار و"إفلاس" المدخرين.

- "السيدة تضخم" -شكلت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد هدف هجوم لصحيفة بيلد اليومية التي تشن باستمرار حملات مناهضة لهذه المؤسسة الأوروبية. وقد منحتها لقب "السيدة تضخم"، مشيرة إلى أنها "ترتدي ملابس (من علامة) شانيل" لكن "لا يهمها مصير المتقاعدين والموظفين والمدخرين".

ولا يهم الصحيفة ما أبدته لاغارد من تعاطف مع البلد المضيف عندما اعترفت في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" أنها لاحظت في السوبرماركت ارتفاع أسعار "اللبن أو الخبز أو الزبدة".

وكان سلفها الإيطالي ماريو دراغي أيضا هدفا لهجمات الصحيفة لسنوات. وقد اختارت له لقب "دراغيلا"، مصاص الدماء الذي "يفرِغ حساباتنا حتى آخر قطرة".