توافدت حشود ضخمة إلى مسقط رأس ماريليا ميندونسا غداة مقتل هذه المغنية التي تعتبر من الأكثر شعبية في البرازيل في حادث تحطم طائرة عن عمر 26 عاماً.

وقضت المغنية إثر تحطم طائرة أجرة صغيرة في ولاية مينا جيرايس الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي نجمة نوع موسيقي يُعرف باسم "سيرتانيجو" قريب من موسيقى الكانتري ومحبب جدا في البرازيل.

ونقل جثمان الراحلة السبت إلى مسقطها غويانيا، عاصمة ولاية غوياس (وسط البرازيل)، حيث توافد المعجبون بها بأعداد كبيرة للمشاركة في أمسية وداعية كبيرة لها في أحد ملاعب المدينة.

ولاحظت وكالة فرانس برس أن هؤلاء اصطفوا في طوابير منذ الفجر للتمكن من دخول الملعب الذي يتسع لنحو 15 ألف متفرج، قبل ساعات من تشييعها.

وتوقع حاكم ولاية غوياس رونالدو كايادو أن يصل العدد الإجمالي إلى 100 ألف شخص.

وقال الطالب دافي دييميس ليناريس الذي اجتاز مسافة 130 كيلومتراً ليشارك في تكريم المغنية الشابة لمحطة "جي 1" الإخبارية "جئنا لوداع ماريليا ميندونسا ولشكرها على تمضية هذه السنوات وهي تغني لنا وتجعل قلوبنا تطير".

أما ماثيوس ألفيس (22 عاماً) فقال لوكالة فرانس برس "إنه شعور قوي لدرجة أننا لا نعرف كيف نعبر عنه. إنه ألم هائل لجميع البرازيليين".

ورأى المراهق البالغ 16 عاماً غوستافو لاسيردا "إنها خسارة كبيرة. إنها صدمة لدرجة أنني لا أملك كلمات لوصفها".

وتحظى ماريليا ميندونسا بشعبية كبيرة في البرازيل، ولها 39 مليون متابع على إنستغرام و22 مليون مشترك على قناتها في يوتيوب.