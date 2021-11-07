أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في حوادث إطلاق نار منفصلة في عدة أنحاء بمدينة نيويورك.

وقال رجال الشرطة، وفق ما نقلت صحيفة /نيويورك بوست/ الأمريكية اليوم الأحد، إنهم عثروا على رجل في شارع ميلر في بروكلين مصابا بعدة رصاصات، وتوفي في مركز مستشفى بروكديل الطبي إثر إصابته أمس.

وأضافت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على رجل آخر مصاب برصاصة بالقرب من روجرز بليس وشارع 163 شرق في برونكس، وأعلنت وفاته أيضا في مركز لينكولن الطبي .

ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن بتهمة التورط في أي من جريمتي القتل.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما في برونكس ليلة أول الجمعة في إطلاق ناري ونقله إلى مستشفى برونكس لتلقي العلاج.

وفي اليوم ذاته، أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عامًا برصاصتين في تبادل إطلاق النار في برونكس، وبعد الساعة 10 مساءً الجمعة في بروكلين، أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 29 عامًا برصاصة واحدة.

وأصيب أيضا رجل يبلغ من العمر 26 عامًا برصاصة واحدة في تبادل لإطلاق النار بالقرب من شارع 58 في بروكلين، فيما تبحث الشرطة عن رجلين فرا في دراجة بخارية.

من جانبها، أوضحت الشرطة أنها ليس لديها معلومات عن أي مشتبه به محتمل في هذه الحوادث.