تم رسميا افتتاح ساحة انتظار موسعة جديدة للطائرات في الجانب الغربي بمطار فيلينا الدولي في المالديف، حسبما ذكرت مجموعة بكين للبناء الحضري، وهي المقاول العام للمشروع.

تغطي ساحة انتظار الطائرات الموسعة مساحة 35 ألف متر مربع وتأتي في إطار مشروع تطوير مطار فيلينا الدولي. وقد قامت بتشييدها مجموعة بكين للبناء الحضري وفقا للمعايير الدولية ويمكن أن يستوعب تسع طائرات ذات الرمز "C" كحد أقصى.

أقيم حفل الافتتاح يوم الخميس بحضور المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة مطارات المالديف المحدودة، وهي شركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة في البلاد، جوردون أندرو، والمدير الإداري لشركة آيلاند أفياشن محمد مهاد، ورئيس لجنة تشغيل الخطوط الجوية محجوب عبد الله.

وقال جوردون إن ساحة انتظار الطائرات تم تشييدها بالقرب من صالة الرحلات الداخلية، وهو ما بدد الحاجة إلى حافلات لنقل الركاب إلى الطائرات. وأضاف أن الساحة الجديدة ستكون مفيدة في الموسم السياحي المقبل.

ونقلت صحيفة ((صن أونلاين)) عن جوردون قوله إن "الركاب المغادرين والقادمين سيشهدون الكثير من سبل الراحة بفضل ذلك. هذا بالإضافة إلى أن خدماتنا ستصبح أسرع بكل التأكيد".

كانت أول طائرة تتوقف في ساحة الانتظار الموسعة حديثا هي طائرة إيرباص طراز "إيه321" تابعة لشركة الطيران الوطنية للمالديف. واستُقبلت الطائرة بتحية رشاشات المياه عند هبوطها بعد ظهر الخميس.