فازت روسيا بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس بيلي جين كينج لتنس السيدات في براغ عبر الفوز على سويسرا في الدور النهائي.

وفازت داريا كاساتكينا على جيل تيخمان 6 2/ و6 4/ وتغلبت ليودميلا سامسونوفا على البطلة الأولمبية بليندا بنسيتش 3 / 6 و6 3/ و6 .4/

وشاركت سامسونوفا بدلا من مواطنتها اناستاسيا بافليوشينكوفا ، التي تعاني من إصابة في الركبة بحسب اللجنة المنظمة للبطولة.

وحصدت روسيا خامس لقب لها في البطولة التي كانت تعرف في السابق بأسم كأس الاتحاد لتنس السيدات وكانت تقام على ملاعب الدول المشاركة.

وجرت بطولة كأس بيلي جين كينج على مدار أسبوع واحد في موقع واحد.

وشاركت 12 دولة في دور المجموعات للبطولة قبل انطلاق فعاليات الدورين قبل النهائي والنهائي للبطولة.

وسارت كأس بيلي جين كينج على نفس نهج بطولة كأس ديفيز للرجال والتي أجرت تغييرات جذرية على نظامها.