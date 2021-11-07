ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أبلغ نادي برشلونة أنه يريد التعاقد مع لاعبه فرينكي دي يونج مقابل رحيم سترلينج.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد التعاقد مع سترلينج من مانشستر سيتي في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير حيث أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز استعداده لبيع لاعب ليفربول السابق مقابل 50 مليون يورو (42.79 مليون جنيه إسترليني).

ومن جانبه، أخبر بيب جوارديولا، رئيس برشلونة جوان لابورتا أنه مستعد لبيع سترلينج إذا حصل على دي يونج صاحب القدم اليمنى، في حين أنه لن يبيع برشلونة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا مقابل أقل من 70 مليون يورو (59.91 مليون جنيه إسترليني).

وكان مانشستر سيتي قد ضم المهاجم الدولي رحيم سترلينج من ليفربول منذ 2015.