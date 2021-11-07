يقيد التحيز العنصري والفصل العنصري المتأصلان في الولايات المتحدة إمكانات البلاد ويعيق نموها الاقتصادي بما يكلفها مليارات الدولارات سنويا، حسبما أفادت شبكة ((سي ان ان)) حديثا.

"يتحمل جميع الأمريكيين تكلفة التحيز العنصري والفصل العنصري"، حسبما أفادت الشبكة في تقرير حديث نقلا عن مارك زندي، اقتصادي كبير في شركة (أناليتكس) التابعة لمؤسسة (موديز).

وقال زندي "إذا ركزنا على هذه المسألة وحاولنا معالجتها، فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع".

وجدت الشركة في بحث حديث، أنه إذا كانت البلاد أكثر اندماجا عرقيا، فإن هذا سيغير "لعبتها الاقتصادية" وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العقد المقبل، وفقا للقناة.

وذكرت الشبكة أن الفجوات العنصرية في الثروة والتعليم والإسكان والاستثمار كلفت الولايات المتحدة إجمالي 16 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين