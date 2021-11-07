تزايد تعرض الأطباء المشاركين في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا، للعنف اللفظي والجسدي من قبل معارضي التطعيم.

ويصنف مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي "معارضي التطعيم أو منكري كورونا"، بأنهم على "خطورة ذات صلة" فيما يتعلق بالاعتداءات على مراكز التطعيم أو عيادات الأطباء.

وذكر المكتب في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" : "هناك خطورة على العمالة في تلك المنشآت من التعرض لعداءات لفظية على الأقل وصولا إلى جرائم جنائية".

ولم يذكر المكتب أعدادا محددة لهذه الحالات، إلا أن سلطات حماية أمن الدولة تحقق في الكثير منها.

وأكد رئيس غرفة الأطباء الاتحادية الألمانية، كلاوس راينهارت، الوضع التهديدي، وقال في تصريحات للصحيفة إن هذا التطور جزء من "هستيرية المجتمع" التي تضطر الأطقم الطبية الآن للمعاناة منها في العيادات.

وقد شكا أولريش فايجلت، رئيس الاتحاد الألماني للممارسين العموم، من أن الأشخاص الذين ينتقدون اللقاحات على وجه الخصوص ينظرون بشكل متزايد إلى العيادات الطبية على أنها "أداة سياسية".