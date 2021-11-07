قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم /الأحد/ إن هناك ارتفاعا "غير مسبوق" في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا ، لكن باكستان لا تزال في وضع "أفضل نسبيا".

وأشارت صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية إلى أنه في الوقت الذي تكافح فيه باكستان في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، شارك رئيس الوزراء مقطع فيديو على موقع يوتيوب لمتحدث باسم الحكومة زعم فيه بأن المؤشرات الاقتصادية لباكستان كانت إيجابية على الرغم من الزيادة القياسية في أسعار المواد الأساسية.

وأدعى المتحدث باسم وزير المالية، مزمل أسلم - في الفيديو - أن أولئك الذين ينتقدون الاقتصاد المنهك ليس لديهم أي شيء موضوعي في انتقاداتهم ، وقال " صحيح أن أسعار الضروريات الأساسية شهدت ارتفاعا غير مسبوق، لكن هذا يرجع إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث إن المؤشرات الاقتصادية تظهر اتجاها تصاعديا، مشيرا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قالت في تقريرها أنه خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، كانت هناك زيادة بنسبة 3.9 % في تضخم أسعار المواد الغذائية .