قال مسؤولون إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة تدافع حشد من المعجبين صوب المسرح خلال مهرجان أستروورلد الموسيقي لنجم الراب ترافيس سكوت في هيوستن.

وقال رئيس شرطة المدينة تروي فينر إن إدارته فتحت تحقيقا جنائيا عن طريق محققين في جرائم القتل والمخدرات بعد تقارير غير مؤكدة تفيد بأن واحدا من الجمهور "كان يحقن أشخاصا آخرين بالمخدرات".

وقعت الكارثة في إن.آر.جي بارك في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي أثناء تقديم المغني والمنتج الذي رُشح لجوائز جرامي سكوت الفقرة الرئيسية، وذلك في أعقاب ما وصفته الشرطة وعدد من الحضور بأنه تصعيد لسلوك جامح.

وقال مسؤولون لصحفيين خارج موقع الحادث إنه مع اندفاع بعض جمهور الحفل، الذي كان كامل العدد في الحفل عند حوالي 50 ألفا، إلى المسرح، بدأ أناس يفقدون الوعي، ويبدو أن بعضهم عانى من سكتات قلبية أو مشاكل طبية أخرى. وبعد دقائق، جرى تصنيف هذه الواقعة الفوضوية على أنها "حادث خسائر بشرية كبير".