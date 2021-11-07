أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، إمكانية تنظيم رحلات لرواد الفضاء الروس على سفن الفضاء الأمريكية، وفي المقابل أيضا يمكن تنظيم رحلات لرواد فضاء (ناسا) على مركبة الفضاء (سويوز) الروسية.

وكان رئيس مؤسسة (روسكومسوس) الحكومية المسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسي، دميتري روجوزين، قد صرح، في وقت سابق، بأن وكالتي الفضاء الروسية والأمريكية بدأتا مناقشة موضوعية لرحلات رواد الفضاء الروسية على مركبات فضائية أمريكية والعكس صحيح.

وقال روجوزين إنه لا يرى حاجة لاستخدام برامج الطيران هذه في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد المناقشات حول هذه القضية مع شركاء الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.