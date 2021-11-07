قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بوقف مؤقت لقرار ملزم صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن يطالب موظفي الشركات الكبرى بتلقي التطعيم أو الخضوع لاختبارات متكررة.

وبحسب الأمر الملزم، يجب أن يتم تطعيم موظفي الشركات التي تضم قوة عاملة مكونة من 100 أو أكثر بالكامل بحلول 4 يناير. ويجب على الموظفين غير الملقحين تقديم اختبارات كوفيد-19 سلبية أسبوعية لدخول مكان العمل بعد الموعد النهائي، كما يتعين عليهم ارتداء أقنعة وجه في داخل أماكن عملهم ابتداء من 5 ديسمبر.

وبرر الحكم، الذي صدر عن ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة عينهم رؤساء جمهوريون، أن "ثمة مسائل قانونية ودستورية خطيرة تتعلق بالإلزام" وعلق القرار الملزم "بانتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل المحكمة".

وجاء حكم المحكمة بعد تقديم التماس مشترك ضد الإلزام من عدة ولايات يقودها جمهوريون وكذا عدة شركات خاصة.

وردا على الالتماس، قالت كبيرة محامي وزارة العمل سيما ناندا يوم الجمعة إن الوزارة "واثقة من سلطتها القانونية" لإصدار الإلزام، والذي ستنفذه إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأفادت أن إدارة السلامة والصحة المهنية لديها السلطة "للتصرف بسرعة في حالات الطوارئ حيث تجد الوكالة أن العمال يتعرضون لخطر جسيم، وأن معيارا جديدا ضروري لحمايتهم"، مشيرة إلى أن الإدارة "مستعدة تماما للدفاع عن هذا المعيار في المحكمة".