ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد أن مدينة سيدني، أكبر المدن الأسترالية، ستخفف قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من غد بعد شهر من الخروج من إغلاق كامل بسبب فيروس كورونا استمر قرابة 100 يوم، وذلك بعدما حصل ما يقرب من 90% من السكان على اللقاح المضاد لكورونا.

ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" المحلية عن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية دومينيك بيروتيت "نحن نقود الأمة للخروج من الوباء، ونأمل في تجاوز الـ 95% من التطعيمات"، وأكد أن الدولة ستنتقل إلى مرحلة برنامج الجرعات المعززة من اللقاح، مع التركيز أولاً على السكان الأكثر ضعفاً في الولاية، قائلا "من الواضح جدًا أن هذا البرنامج المعزز هنا في ولايتنا سيكون بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على سلامة الناس والتأكد من قدرتنا على إبقاء نيو ساوث ويلز مفتوحة".