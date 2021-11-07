أفادت دراسة جديدة أجريت في جامعة "روتشستر" في نيويورك، بأن عقار "أسيتات جلاتيرامر"، وهو دواء يحمل الاسم التجاري "كوباكسون"، والمستخدم حاليًا لعلاج مرضى التصلب المتعدد (MS)، له دور إيجابي في تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر.

ويعد تحسين الذاكرة وإبطاء التغيرات المعرفية التي يسببها الزهايمر تحديًا مستمرًا للباحثين الذين يسعون إلى تطوير علاجات جديدة.

وقال الفريق البحثي القائم على الدراسة، إن هذا ليس علاجًا، ولكنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح للعلاج لإبطاء أعراض هذا المرض المنهك.

ووجد القائمون على الدراسة أنه عند استخدام عقار "كوباكسون" في علاج الفئران المصابة بالزهايمر بالمختبر، تحدث تغييرات في الخلايا الدبقية الصغيرة - وهي جزء من الجهاز المناعي للدماغ - وتحسينات في السلوك المعرفي.

ووفقا للدراسة تقدم هذه النتائج دليلًا إضافيًا على أن العلاجات التي تعدل جهاز المناعة يمكن أن تكون فعالة في علاج مرض الزهايمر.