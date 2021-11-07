أعلنت شرطة حماية المياه في مدينة لودفيجسهافن غربي ألمانيا وصول مادة كيماوية إلى مياه نهر الراين مجددا من شركة باسف، أكبر شركة كيماوية في العالم.

وأوضحت الشرطة أن نحو 100 لتر من مادة هيكساميثيلين ديامين تدفقت إلى النهر أثناء عملية شحن وتفريغ حمولة سفينة، ورجحت أن يكون سبب الحادثة التي وقعت في المصنع الرئيسي للشركة مساء الجمعة هو عيب فني على متن السفينة الشاحنة وأشارت إلى أن المادة الكيماوية التي تسربت إلى مياه النهر هي " مادة ذات خطر ضعيف على المياه".

وتولت الشرطة والادعاء التحقيق في الواقعة بوصفها تلويثا للمياه.

من جانبه، أكد متحدث باسم باسف اليوم وقوع الحادثة واشار إلى أن السفينة الناقلة تخص شركة أجنبية وقال إن قائد السفينة أمكنه وقف تسرب المادة الكيماوية بعدما لاحظ هذا.

تجدر الإشارة إلى أن باسف كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تسرب 30 كيلوجراما من مادة فعالة لمبيد آفات زراعية إلى الراين وأوضحت أن هذه المادة هي ميتازاكلور.

ووفقا لحسابات الشركة، فإن إجمالي كمية مادة ميتازاكلور التي تدفقت إلى محطة معالجة المياه يوم الأربعاء الماضي وصل إلى ما يتراوح بين 80 و90 كيلوجراما.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحادثتين وقعتا بشكل منفصل عن بعضهما البعض.