توفي المغني السابق لفرقة الريغي البريطانية "يو بي 40" التي اشتهرت في ثمانينات القرن العشرين وأحد مؤسسيها تيرينس ويلسون عن 64 عاماً جرّاء المرض، على ما أعلنت فرقته الخاصة السبت.

وكان ويلسون المعروف بآسترو غنى حتى 2013 مع "يو بي 40" التي عُرفت بمجموعة من الأغنيات أبرزها "ريد ريد واين" و"كانت هيلب فولينغ إن لاف"، قبل أن يؤسس فرقة أخرى هي "يو بي 40 فيتشورينع آلي كامبل أند أسترو".

وجاء في منشور لفرقته الحالية على "تويتر" ليل السبت "نشعر بصدمة شديدة لإعلامكم بأن حبيبنا أسترو توفي اليوم بعد مرض قصير". وأضافت الفرقة أن "العالم من دونه لن يعود كما كان".

وأكدت فرقته السابقة هذه النبأ، مضيفة أنه توفي متأثرا "بمرض قصير".

وكانت تأدية "يو بي 40" أغنية نيل دايموند "ريد ريد واين" دفعتها إلى القمة إذ بيعت أكثر من 100 مليون أسطوانة لها.

ويشير اسم الفرقة التي أسّست عام 1978 في برمنغهام إلى نموذج طلب إعانات البطالة الرقم 40 في المملكة المتحدة.

وكشف عازف الدرامز جيمي براون لصحيفة "ذي غارديان" هذه السنة أن الفرقة كانت مراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5".

وقال "لقد تنصت +إم آي 5+ على هواتفنا وراقب منازلنا". وأضاف "نحن لم نكن نخطط لثورة، لكن لو حصلت ثورة، كنا نعرف في أي جانب نحن".