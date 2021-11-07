يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40، الإعلامي الكوميدي العالمي تريفور نواه، يوم الجمعة المقبل، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً في العالم "ولدت جريمة: قصص من طفولة في جنوب إفريقيا".

واستطاع "تريفور نواه" دمج التقديم الإعلامي مع التمثيل في فترة قصيرة، وصنّفته مجلة تايم واحداً من أكثر 100 شخص نفوذاً، كما جرى اختياره من بين "أقوى 35 شخصاً في وسائل الإعلام في نيويورك" من قبل مجلة هوليوود ريبورتر في عامي 2017 و2018.

وذكر بيان صادر عن المعرض ان نواه، بعد توليه تقديم البرنامج "ذا دايلي شو" على التلفزيون الأمريكي، رسم ملامح المشهد الكوميدي في العالم ولاقى استحسان الجماهير، وقاده أسلوبه المميز في السخرية من كبرى القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، لنيل جوائز عديدة، حيث فاز عام 2017 بجائزة أفضل مضيف في جوائز MTV للسينما والتلفزيون، وحصل على جائزة إيمي للفنون الإبداعية لعام 2017 عن سلسلة متنوعة من الأفلام القصيرة المتميزة عن دوره في الاستضافة في The Daily Show - The Scenes.

ويقدم نواه - خلال مشاركته في المعرض - جلسة حوارية، قصة نجاحه الملهمة، ويروي كيف استطاع شاب جنوب إفريقي، نشأ في عائلة متواضعة، أن يحصل على واحدة من أكبر الوظائف في التلفزيون الأمريكي ضمن البرامج الكوميدية الساخرة.

ويعرض "نواه" - الفائز بجائزة (إيمي) - لجمهور المعرض محطات من مسيرته المهنية، ابتداءً بالإذاعة والتمثيل، وتنسيق الأغاني "ديجاي" ليصبح ألمع نجم في مجال الكوميديا الارتجالية في موطنه جنوب إفريقيا، مستخدماً روح الدعابة التي اعتاد الجمهور عليها أثناء مشاهدة برنامج "ذا ديلي شو" الذي يقدمه على قناة (كوميدي سنترال).

وحول استضافة المعرض لنواه، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: "يسرنا استضافة تريفور نواه في دورة العام الجاري من المعرض، حيث نجحت رؤيته الفريدة وتعليقاته على الأحداث العالمية في إثارة الحوار الهادف حول بعض الحقائق التي تهمنا على مستوى العالم".

وأضاف: "ينطلق المعرض من رؤية راسخة نسعى من خلالها إلى تعزيز التنوع والحوار الهادف، وتمكين زوارنا من الاستماع لكوكبة من المتحدثين الملهمين، ونحن واثقون أن تريفور نواه، الذي أثبت نجاحه على الصعيدين الشخصي والمهني، سيلهم الجمهور ويحفزهم نحو السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتجاوز جميع العوائق والتحديات التي تواجههم".

ونُشر للكتاب "ولدت جريمة: قصص من طفولة في جنوب إفريقيا" من تأليف نواه طبعة خاصة بالقراء الصغار يوصى بها للفئة العمرية 11 عاماً وما فوق، وتتوفر بإصدارها الورقي في دورة العام الجاري من المعرض.