افتُتح في هانوي أول خط لقطارات الأنفاق (المترو) في إطار جهود السلطات للحد من الازدحام المروري وتخفيف التلوث في العاصمة الفيتنامية التي تعد أكثر من خمسة ملايين دراجة نارية.

وبعد سنوات من التأخير وازدياد تكاليف الإنشاء بنحو الضعفين، غادر قطار محطة كات لينه قرب وسط هانوي ليبدأ رحلة ممتدة على 13 كيلومترا في اتجاه شرق المدينة المكتظ بالسكان.

وقالت نغويين ثي ثو في لوكالة فرانس برس في إحدى مقصورات القطار المصنوع في الصين "قررت أن أجرّب ذلك بدافع الفضول وأنا سعيدة جدا لتمكّني من القيام بجولة في القطار بعد كل التأخير".

ووصل ركاب باكرا لالتقاط صور أمام القطار الجديد، قبل أن يتمكن أطفال من التمتع خلال رحلتهم الأولى عبر المترو بمناظر العاصمة الفيتنامية من نوافذ المقصورة.

وتُعرف هانوي ذات التسعة ملايين نسمة، حول العالم بالأعداد الكبيرة للدراجات النارية التي تجوب شوارع المدينة وتشكّل تهديدا لسلامة المشاة الذين يحاولون اجتياز الطرق.

وقد ارتفع عدد الدراجات النارية من مليونين سنة 2008 إلى 5,7 ملايين عام 2020، بحسب الشرطة المحلية.

كما ازداد عدد السيارات في الفترة عينها من 185 ألف سيارة إلى 700 ألف.

ويعلق السكان في أحيان كثيرة لساعات طويلة في الاختناقات المرورية، وقلّة منهم يتنقلون بالحافلات، وسيلة النقل العام الوحيدة المتوافرة قبل إطلاق شبكة المترو.

كما تشكل حركة السيارات مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في العاصمة الفيتنامية، وفق هيئة حماية البيئة في هانوي.

وقال فو هونغ سون من وزارة النقل السبت إن شبكة قطارات الأنفاق من شأنها "تخفيف الازدحام وتقليص عدد السيارات الخاصة والحد من التلوث البيئي والمساهمة في تغيير التنقلات في وسط المدينة".