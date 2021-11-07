تواصل الهطولات الثلجية اجتياح العاصمة الصينية بكين منذ مساء يوم السبت الماضي، ما أثّر على حركة المرور في الطرقات فيها.

وقال قوه جين لان، رئيس مركز بكين لتوقعات الأرصاد الجوية، إن جزء كبيراً من المدينة شهد هطولاً ثلجياً بين الساعة السادسة والثامنة من مساء يوم السبت، وذلك بعد هطولات مطرية في وقت مبكر من اليوم ذاته، لافتاً إلى توقعات باستمرار الهطولات الثلجية حتى ظهر اليوم الأحد او فترة ما بعد الظهر.

وتابع قوه، أن من المتوقع أن يتراوح منسوب الهطولات الثلجية ما بين 6 مم إلى 12 مم في منطقة وسط المدينة وجنوبيها، بينما وصل ارتفاع الثلوج التراكمي حالياً إلى 10 سم، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير بسبب الرياح القوية.

وحتى الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد، تم تعليق سير 164 خط حافلات في المدينة، وإغلاق العديد من مقاطع الطرق السريعة المتعددة، وفقاً لسلطات المرور المعنية.

وأصدرت المدينة إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة الجبهة الهوائية الباردة، والرياح القوية، والطرق الجليدية، إلى جانب العواصف الثلجية.

ويعمل نظام الأرصاد الجوية الصيني وفق أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يمثل الأحمر أشدها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق