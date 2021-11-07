ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم /الأحد/، أن الحكومة تعتزم تأسيس صندوق ، لمساعدة شركات أشباه الموصلات على تعزيز قدراتها الإنتاجية بموجب برنامج الأمن الاقتصادي الجديد.

وبحسب مصادر يابانية "رفضت الكشف عن هويتها"، فإن الحكومة اليابانية تعتزم تقديم إعانات لشركات التصنيع، عبر الصندوق الجديد بحيث تدفع نصف تكلفة تشييد مصانع الرقائق الإلكترونية شرط أن تقوم الشركات بالإنتاج والاستثمار باستمرار.

ويأتي النقص العالمي من الرقائق الإلكترونية في وقت تتعافى فيه الدول من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، حيث كانت قد دفعت أزمة الرقائق الإلكترونية شركات تصنيع السيارات اليابانية لتقليص إنتاجها.