يبدأ الثلاثاء في باريس المؤتمر العام لليونسكو في الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة، وسط مؤشرات مطمئنة، ما بين ضمان إعادة انتخاب مديرتها العامة لولاية جديدة وزيادة ميزانيتها والأمل بعودة الولايات المتحدة إلى صفوفها.

ومن المؤكد أن يتم تجديد ولاية الفرنسية أودري أزولاي بعد أربع سنوات على تعيينها على رأس منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في ختام انتخابات شهدت منافسة محتدمة ومفاجآت كثيرة، وهي الوحيدة المرشحة هذه المرة للمنصب.

حصلت أزولاي على دعم كثيف من المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يجمع 58 من الدول الأعضاء الـ193، وهو ما اعتبرته تعبيرا عن "الثقة" ومؤشرا لعودة "الوحدة" إلى صفوف المنظمة.

ويعتبر ذلك حصيلة إيجابية لأزولاي التي وضعت في رأس أولوياتها عام 2017 تهدئة التوتر والانقسامات التي كانت تقوض اليونسكو، وإعادة تركيز الاهتمام على عملها.