ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري وعدد من المسؤولين.



وأوضح مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة بحثت عددا من المشاكل التي يواجهها الرياضيون لاسيما ما يخص التفرغ الرياضي وما يعانيه بعض الرياضيين من تعسف بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات في تطبيق قانون التفرغ الرياضي، مؤكدا أن اللجنة لمست تجاوبا من الوزير في هذا الجانب.

وبين العجمي أنه تم التطرق إلى تطبيق الاحتراف الكامل والاستثمار الرياضي، مؤكدا أن اللجنة ستتقدم بقانون متكامل لمعالجة هذين الموضوعين للانطلاق بالرياضة الكويتية من جديد.



وبين أن اللجنة ناقشت الاستراتيجية الحكومية للرياضة التي ستنطلق غدا، مؤكدا أن لجنة الشباب والرياضة جادة في الإنجاز وتحقيق حلم الرياضيين بأسرع وقت ممكن.