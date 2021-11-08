أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولتين بمنطقتي الشويخ الصناعية وبنيد القار وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.



وأشار العازمي إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها مساء أمس الأول في منطقة بنيد القار، قد اسفرت عن توجيه ثلاثة إنذارات لنشر الملابس على واجهات العقارات، فضلا عن المرور بالفنادق الموجودة في المنطقة للتأكد من عقود الحاويات وقد تم توجيه إنذارين.



وأوضح أن الفريق الرقابي قام بتنفيذ جولة ميدانية لرفع السيارات المهملة بمنطقة الشويخ الصناعية وقد اسفرت عن وضع 130 ملصقا على السيارات المهملة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء فترة الإنذار، الى جانب رفع 20 سيارة مهملة بعد انتهاء الفترة القانونية من تاريخ وضع الملصق، وقد تم ارسالها الى موقع حجز السيارات التابع للبلدية.