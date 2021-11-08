سلمى الحجاج: نهدف إلى تدريب وتطوير الشباب الكويتي لتحقيق رؤية بنك الخليج الشاملة بأن يكون بنك المستقبل

أطلق بنك الخليج برنامجه الجديد أجيال تك، وهو برنامج شامل للبرمجة والتكنولوجيا الرقمية للشباب الكويتي المتخصصين في التكنولوجيا.

وبدأ البنك باستقبال الطلبات من داخل البنك وخارجه، ويشجع جميع المتخصصين في المجالات التكنولوجية على التقديم.

والبرنامج الجديد هو جزء من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية غير مسبوقة قائمة على التحول الرقمي.

ويمثل إطلاق البرنامج الجديد علامة بارزة أخرى للبنك في تدريب الشباب المحلي على التكنولوجيا الجديدة، وضمان بقاء الموظفين المستقبليين على اطلاع حول كل ما يخص التكنولوجيا الرقمية.

وسيعقد بنك الخليج شراكة مع CODED، أول معسكر تدريبي للبرمجة في الشرق الأوسط، لإطلاق البرنامج الجديد.

الجدير بالذكر أن هذا هو البرنامج الأول من نوعه في الكويت، الذي يستهدف بشكل حصري المتخصصين الشباب والمحليين في التخصصات التكنولوجية.

وسيزاول المتقدمون المؤهلون التدريب ضمن برنامج مكثف على غرار المعسكرات التقنية لإعدادهم لوظائف مستقبلية في بنك الخليج.

من جهتها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «مع إطلاق أحدث برامجنا، أجيال تك، نهدف إلى تدريب وتطوير مجموعة مختارة من الشباب الكويتي، ومنحهم جميع الأدوات التكنولوجية والمهارات الشخصية اللازمة ليس فقط للتقدم في حياتهم المهنية، ولكن أيضا لتحقيق رؤية بنك الخليج الشاملة بأن يكون بنك المستقبل.

إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية بنك الخليج لعام 2025 هي استثمارنا في الحلول التكنولوجية المتكاملة، وهذا تحول سيكون ملموسا لجميع المتعاملين مع بنك الخليج.

نحن فخورون بأن نضع معايير عالية لموظفينا منذ بداية عملية التوظيف، ونتطلع إلى كل ما يمكن لموظفينا تحقيقه من خلال التدريب والأدوات اللازمة للوصول الى التميز الذي يتوقعه عملاؤنا من بنك الخليج».

ومع توجه القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة من الرقمنة، أظهر بنك الخليج ديناميكية مؤكدة في الاستجابة السريعة لمتطلبات اليوم.

وتهدف أحدث إستراتيجيات البنك الرقمية الموجهة إلى تحويل البنك إلى بنك رقمي متكامل لن يرقى إلى مستوى تطلعات الأجيال القادمة فحسب، بل سيتجاوزها.

ويسعى بنك الخليج بشكل دؤوب إلى تنمية المواهب الكويتية الشابة من أجل تطوير القطاع المصرفي المحلي ومن أجل مستقبل الكويت.

ومنذ عام 2014 استهدفت مبادرة «أجيال» من بنك الخليج المهنيين الكويتيين كجزء من برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تطوير قادة كويتيين في المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المرشحين على تطوير المهارات المصرفية الأساسية للأشخاص الذين أظهروا إمكانات نمو على المستويين الشخصي والمهني.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت إدارة تنمية المواهب في بنك الخليج بتخريج المجموعة السابعة (أجيال 7) وبدأت العمل على المجموعة الثامنة (أجيال 8).

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت.

ويشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والمستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، كما أنه يعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.