العميري: نتائج الشركة الجيدة عكست نجاح خططها وإمكانياتها للتعامل مع كل التطورات

المخيزيم: الشركة مستعدة دائماً للتعامل مع أي متغيرات بأسواق المنطقة لضمان استقرار أدائها

اعتمــدت شركــــــــة الاستثمارات الوطنيـــة البيانات المالية المجمعـة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر2021، حيث تضمنت عرضا تحليليا مفصلا عن أداء الشركة ومركزها المالي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 22.35 مليون دينار، بواقع 28.07 فلسا للسهم الواحد، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بخسارة للفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 7.89 ملايين دينار، وخسارة تقدر بنحو 9.9 فلوس للسهم الواحد.



وأضاف العميري ان الشركة حققت نموا متميزا في إجمالي الأصول لتصل إلى 278.2 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 والتي بلغت 213.26 مليون دينار، كما سجلت أيضا نموا وفقا لتلك النتائج بنسبة 30.45% في إجمالي الموجودات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.



الأصول المدارة



وقال العميري ان إجمالي الأصول المدارة على سبيل الأمانة من قبل الاستثمارات الوطنية قد بلغ 1.13 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2021، بالمقارنة بأصول مداره بلغت 1.03 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة، فقد حافظت الاستثمارات الوطنية على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بمبلغ 44.4 مليون دينار والتي تشكل ما نسبته 55.65% من رأس المال.



كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى ارتفاعا استثنائيا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 لتصل إلى 20.93 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.13 مليون دينار.



وأوضح العميري ان هذه النتائج المالية الجيدة التي سجلتها الشركة عكست نجاح الخطط التي تتبعها الشركة وإمكانياتها في التعامل مع التطورات كافة.



وأشار إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم إلى 207.441 ملايين دينار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 167.108 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب الـ 9 ملايين دينار.



كما أفصح العميري عن الارتفاع المتميز الذي بلغ 46.48% في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ليصل إلى5.88 ملايين دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 4.01 ملايين دينار.



تعاون جماعي



وعلى الصعيد نفسه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم، أن الشركة تعتمد دائما على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة بما يضمن استقرار وتوازن أداء الشركة.



وقال المخيزيم ان ما تحققه الشركة من أداء جيد ما هو إلا نتاج تعاون جماعي لكل موظفي الشركة وكل الإدارات والقطاعات، معربا عن تقديره لمجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة.



وأكد ان الانصهار بفاعلية وسلاسة من قبل الكوادر العاملة في الشركة لتحقيق الأهداف المحددة سلفا، دائما ما يؤتي ثماره المأمولة من حيث اختيار الفرص وتحقيق العوائد المرجوة وغيره.



وأن النتائج المالية خلال الربع الثالث من العام اتسمت بالإيجابية، وأن الاستثمارات الوطنية نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والملكية الخاصة، مشيرا إلى أن الشركة بدأت العام 2021 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عددا من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها وعددا من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلا عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.



توزيعات جيدة



من جهة ثانية، ذكر فهد المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت خلال هذا العام 2021 في المحافظة على احتياجات العملاء، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي حققت أداء مختلفا خلال الجائحة والتوسع في طرح المنتجات الجديدة لزيادة التنوع في المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها مع زيادة جذب عملاء جدد للشركة.



كما كانت التوزيعات الخاصة لعملائها المساهمين باستثماراتها العقارية التجارية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وزيادة العائد الجاري السنوي من 9% إلى 10% سنويا في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر.



أداء متميز لصناديق الشركة



من جانب آخر، أعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية»، أن صناديقها الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، وذلك بفضل النهج السليم وحصافة أداء فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في إدارة صناديق الأسهم الاستثمارية.



وتعقيبا على هذا الأداء، قال فهد المخيزيم ان صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداء جيدا بلغت عوائده 25.35% خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، لتقفز عوائد الصندوق إلى 291.70% منذ التأسيس.



وعلى صعيد الصناديق الخليجية، ذكر فهد المخيزيم أن صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية حقق أعلى أداء ليتفوق بذلك على صناديق الأسهم المؤسسة داخل الكويت محققا عوائد بلغت نسبتها 37.23% خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام.



وقال إن «الاستثمارات الوطنية» لديها سجل كبير وحافل من العلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية وتوفير منتجات متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط وتبنى أحدث الأساليب الاستثمارية في إدارة الثروات. فخلال عام 2021 تم استقطاب رؤوس أموال جديدة من عملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ما يقارب قيمتها 75 مليون دولار.