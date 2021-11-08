قال البحر: «على وقع تحسن الحالة الوبائية، والقرب من المناعة المجتمعية، بدأت الشركة بالعودة الى استكمال ما بدأته من مشاريع والبدء في مشاريع جديدة، ففي الكويت بدأنا بتطوير مشروع آرابيلا على الشريط الساحلي، وإعادة تأهيل مجمع الرقعي (مجمع المحاكم سابقا)، كما تم التخارج من أصول غير مدرة».



وفي دبي، انتهت الشركة من المرحلة الأولى لمشروع دوموس، وبدأنا في المرحلة الثانية من المشروع، وهو عبارة عن مجمع سكني على مستوى عالمي وطراز حديث، يهدف الى تلبية احتياجات موظفين قطاع الضيافة.



وأضاف: «في الولايات المتحدة، أعلنا مطلع الأسبوع الجاري عن استثمار مشترك مع الشركة التجارية العقارية في مشروع 501 First Residences ثاني مشروع للشركة في ميامي، كما سنبدأ في تسليم وحدات مشروع Yotel Miami خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وافتتاح فندق Yotel بداية العام المقبل ان شاء الله».



واختتم البحر التصريح بالتأكيد على استمرار الشركة بالعمل نحو تعظيم الإيرادات وتحقيق مستويات أعلى من الأرباح، كذلك استكشاف فرص استثمارية وأسواق جديدة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على مساهمي الشركة.