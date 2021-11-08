منذ إطلاق أرزان فينتشر كابيتال لصندوقها الثاني (AVC II) قامت الشركة والتي تتخذ من جزر الكايمن مقرا لها خلال 2020 بالاستثمار في عدد من الشركات الجديدة ذات الحلول والخدمات المبتكرة، حيث أصبح إجمالي الاستثمارات لدى أرزان فينتشر كابيتال حتى الآن أكثر من 37 شركة.



ورغم جائحة كورونا شهدت الشركة نشاطا أعلى في الاستثمارات خصوصا في الشركات الناشئة ولاحظت تحسنا في جودة الشركات الناشئة وابتكارها للحلول التكنولوجية مقارنة بالسنوات السابقة.



وفي هذا السياق، كشف حسن زينل الشريك والمؤسس لشركة أرزان فينتشر كابيتال عن آخر تخارجات الشركة الناجحة حيث تخارجت أرزان فينتشر كابيتال من شركة «أيكون» المتخصصة بخدمات المطابخ الافتراضية cloud kitchens والتي تقدم هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية والإمارات.