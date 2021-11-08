أجرى البنك التجاري سحوباته الأسبوعية والشهرية على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز فرج حمد الشمري بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب حساب النجمة الشهري، وفوز محمد عبدالله أحمد بوخمسين بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي، اما سحب حملة «أكثر من راتب» وتصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب الفائز علي حسن علي دشتي.